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        Düzce'de dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin müdahalesiyle kurtarıldı

        Düzce'de dili boğazına kaçan Alzheimer hastasının yardımına hemşireler yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:21
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        Düzce'de dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin müdahalesiyle kurtarıldı
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        Düzce'de dili boğazına kaçan Alzheimer hastasının yardımına hemşireler yetişti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde 87 yaşındaki Alzheimer hastası, sabah egzersizi sırasında rahatsızlandı.

        Dili boğazına kaçan hastaya merkezdeki hemşireler müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine de bildirildi.

        Sağlık personelinin kontrolleri sonrası ambulansla hastaneye sevk edilen hastaya, yakınları gelene kadar hemşireler refakat etti.

        Hastanede müşahede altında tutulan hasta, sağlık durumunun normale dönmesinin ardından taburcu edildi.

        - "Profesyonelce ve soğukkanlılıkla müdahale edildi"

        Bakım merkezi sorumlusu Özge Mert, hastanın dilinin boğazına kaçtığını ve ani bilinç kaybı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sağlık çalışanlarımız profesyonelce ve soğukkanlılıkla müdahale ettiler. Hastanın bilinci yerine geldi ve 112'yi arayarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Hemşirelerimiz, aile yakınları gelene kadar hastanede refakat etti. Hastamız sağlığına kavuştu, şu an gayet iyi."

        Mert, merkezde gerontolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist, hemşire ve yaşlı bakım personelinden oluşan uzman ekibin hassasiyetle çalıştığını vurgulayarak, ekibin hastaların ilgi ve ihtiyaçlarına göre etkinlik planları hazırladığını bildirdi.

        Merkezdeki sağlık personelinin önemine dikkati çeken Mert, "Bu tür hizmetleri veren kurumlarda sağlık personelinin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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