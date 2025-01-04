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        Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı

        Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Gassal" ile gündeme gelen mesleklerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:49
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        Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı
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        Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Gassal" ile gündeme gelen mesleklerini anlattı.

        Hayatını kaybeden insanların cenazelerini yıkayıp kefenleyerek tabuta yerleştiren gassallar, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

        Belediye bünyesinde görev yapan gassaller, vardiya usulü çalışarak günün her saatinde görev yapıyor.

        - "Genel algının aksine özel hayatımda çok mutluyum"

        Düzce'de 11 yıldır gassallık yapan Nagihan Yılmaz, farklı bir mesleğe sahip olduklarını söyledi.

        Bu mesleği herkesin cesaret edip yapamadığını dile getiren Yılmaz, "Bizler herkesin yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Bu mesleğe gönüllü olarak başlamıştım, çok da memnunum." dedi.

        Yılmaz, genel algının aksine özel hayatında çok mutlu olduğunu belirterek, "Özel hayatımızda çok canlı, etrafımızdaki insanlarla oturup kalkan, neşe saçan insanlarız aslında. Sadece mesleğimizden ötürü insanlar bizi ruhsuz, diğer insanlarla konuşmayan, biraz melankolik olarak düşünebilir. Ancak etrafımızdaki insanlar tarafından sevilen insanlarız. Bundan dolayı da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        10 yıllık gassal İsmail Çelebi de bu mesleğin maneviyatının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu mesleği yapanların maneviyatının yüksek olması lazım. Bence çok güzel bir meslek." dedi.

        Çelebi, aldıkları eğitim ve edindikleri mesleki tecrübeyle işin üstesinden kolaylıkla gelebildiklerini anlatarak, "Sosyal yaşantım gayet iyi. Şen şakrak bir insanım. Espriyi çok severim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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