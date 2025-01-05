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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:03
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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

        Güzergahı kullanan sürücüler, kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.

        Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

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