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        Düzce'de "Gönüllü Gurbetçiler Derneği" kuruldu

        Düzce'de "Gönüllü Gurbetçiler Derneği" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:08
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        Düzce'de "Gönüllü Gurbetçiler Derneği" kuruldu
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        Düzce'de "Gönüllü Gurbetçiler Derneği" açıldı.

        Almanya'da yaşadıkları dönemde sosyal medyada yardım kampanyaları başlatan Asım ve Rümeysa İncekara çifti, memleketleri Düzce'de "Gönüllü Gurbetçiler Derneği"ni kurdu.

        Derneğin Uzunmustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki açılışında konuşan Asım İncekara, yurt dışında başladıkları yardımlara Türkiye’de devam ettiklerini, 81 ilde gönüllü ekipler kurarak şube sayısını artırmak istediklerini söyledi.

        İncekara, 12 yaşından bu yana yardım faaliyetlerinin içinde yer aldığını belirterek, "Rahmetli babam, ben 12 yaşındayken Diyanet Camisi'nin çay ocağını çalıştırmaya başladı, ben de yanına girdim. Küçük yaştan itibaren yardımlaşmayla büyüdük. Eşim de aynı şekilde." dedi.

        Büyüdükçe yardım bilincinin geliştiğine değinen İncekara, "Avrupa'da insanlara yardım etmeye başladık. Daha sonra instagramda sayfa açtık, Allah'a hamdolsun insanlar güvendi, büyüdü. Çok şükür resmi dernek olduk artık. Burada sadece insanlara gıda gibi yardımlar değil, çocuklara ve engellilere de eğitimler verip aktiviteler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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