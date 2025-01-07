Düzce'de yumurta üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1. Organize Sanayi Bölgesi Küçükahmetler mevkisinde faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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