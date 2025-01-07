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        Düzce'de yumurta üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Düzce'de yumurta üretim tesisinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:32
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        Düzce'de yumurta üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Düzce'de yumurta üretim tesisinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        1. Organize Sanayi Bölgesi Küçükahmetler mevkisinde faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, güvenlik nedeniyle tesisin bulunduğu çevreye şerit çekti.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın alanında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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