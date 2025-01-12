Düzce'de su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden E.C. idaresindeki 67 LG 112 plakalı otomobil, Tepeköy-Çiçekpınar mevkisinde kontrolden çıkarak yolun yan tarafındaki su kanalına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan N.C. ve O.C. yaralandı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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