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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:06 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:08
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 136 gram sentetik uyuşturucu, 0,5 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 5 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.D. (49) ve H.A. (37), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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