Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Aramalarda, 136 gram sentetik uyuşturucu, 0,5 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 5 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.D. (49) ve H.A. (37), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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