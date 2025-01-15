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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:25
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla F.D. yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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