Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla F.D. yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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