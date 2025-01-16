Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen nakit para ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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