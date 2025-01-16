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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 02:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 02:35
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen nakit para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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