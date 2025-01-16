Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den İBB ve İSKİ'ye "Melen Havzası yatırımlarını tamamlama" çağrısı:

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB), yatırımlarını tamamlama çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den İBB ve İSKİ'ye "Melen Havzası yatırımlarını tamamlama" çağrısı:
        ABONE OL

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB), yatırımlarını tamamlama çağrısında bulundu.

        Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB ve İSKİ'nin resmi rakamlarına göre İstanbul'un kullandığı suyun yaklaşık yüzde 36'sının Düzce Havzası'ndan temin edildiğini belirtti.

        İstanbul'un yıllık su tüketiminin 1 milyar 795 milyon metreküp olduğunu bildiren Özlü, şunları kaydetti:

        "Bunun 650 milyon metreküpü Düzce'den. Yani toplam tüketimin yaklaşık yüzde 36'sı Düzce'den. İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar 297 milyon lira. Düzce Havzası için öngördükleri yatırım bütçesi 364 milyon lira. Yani toplam yatırım bütçesinin binde 8'i. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu nasıl bir planlamadır?"

        Özlü, İBB ve İSKİ'ye Düzce yatırımlarını süratle tamamlama çağrısında bulunarak, "Ey İstanbullular, içme suyunuza Düzce'nin kanalizasyon ve lağım suları karışıyor. Bilginiz olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler

        Benzer Haberler

        Trafiğe kapalı olan caddeye giren motosiklet sürücülerine ceza
        Trafiğe kapalı olan caddeye giren motosiklet sürücülerine ceza
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2024 faaliyet raporu açıklandı
        Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2024 faaliyet raporu açıklandı
        Düzce'de itfaiye ve zabıta personeli öğrencilerle bir araya geldi
        Düzce'de itfaiye ve zabıta personeli öğrencilerle bir araya geldi
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor