Düzce'de aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma ekipleri yardım etti
Düzce'de aracının patlayan lastiğini bijon anahtarı kırıldığı için değiştiremeyen sürücüye jandarma ekipleri yardım etti.
Düzce'de aracının patlayan lastiğini bijon anahtarı kırıldığı için değiştiremeyen sürücüye jandarma ekipleri yardım etti.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden E.T. idaresindeki 06 JH 009 plakalı otomobilin lastiği Kabalak Rampaları'nı geçtikten sonra patladı.
Aracını emniyet şeridine çeken E.T, lastiğini değiştirdiği sırada bijon anahtarı kırıldı.
Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, sürücüyü fark edince otomobilin yanına geldi.
E.T, jandarma ekibinin lastiği değiştirmesinin ardından yola devam etti.
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