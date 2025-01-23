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        Düzce'de aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma ekipleri yardım etti

        Düzce'de aracının patlayan lastiğini bijon anahtarı kırıldığı için değiştiremeyen sürücüye jandarma ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:23
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        Düzce'de aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma ekipleri yardım etti
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        Düzce'de aracının patlayan lastiğini bijon anahtarı kırıldığı için değiştiremeyen sürücüye jandarma ekipleri yardım etti.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden E.T. idaresindeki 06 JH 009 plakalı otomobilin lastiği Kabalak Rampaları'nı geçtikten sonra patladı.

        Aracını emniyet şeridine çeken E.T, lastiğini değiştirdiği sırada bijon anahtarı kırıldı.

        Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, sürücüyü fark edince otomobilin yanına geldi.

        E.T, jandarma ekibinin lastiği değiştirmesinin ardından yola devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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