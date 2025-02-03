Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı şikayetiyle öğretmen ve idarecilere başvurdu.

Yeni Mahalle'deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda öğrenim gören 5 öğrenci, öğle arasında okul dışında bir iş yerinde çiğ köfte yedi.

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