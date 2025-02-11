Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 2 katlı kagir ev yandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:09 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 2 katlı kagir ev yandı
        ABONE OL

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.

        Hocatman köyünde 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!

        Benzer Haberler

        Düzce'de 2 katlı metruk ev alev alev yandı
        Düzce'de 2 katlı metruk ev alev alev yandı
        GÜNCELLEME - Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada...
        GÜNCELLEME - Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada...
        Düzce'deki 1368 metre rakımlı Yanık Yaylası karla kaplandı
        Düzce'deki 1368 metre rakımlı Yanık Yaylası karla kaplandı
        Ustasının ata yadigarı 250 yıllık tezgahında sadekarlığı yaşatıyor
        Ustasının ata yadigarı 250 yıllık tezgahında sadekarlığı yaşatıyor
        Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada sürücüler öl...
        Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada sürücüler öl...