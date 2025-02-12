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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Düzce'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Düzce'de uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:10
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Düzce'de yakalandı
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Düzce'de uyuşturucuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında 8 arama kaydı ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın kullandığı otomobili Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde durdurdu.

        H.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 20 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri devam eden H.K. için Interpol tarafından 2022 yılında "örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kırmızı bülten çıkarıldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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