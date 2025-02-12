Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Düzce'de yakalandı

Emniyette işlemleri devam eden H.K. için Interpol tarafından 2022 yılında "örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kırmızı bülten çıkarıldığı tespit edildi.

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