Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Trafik ve karayolları ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

Görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü Karayolları Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Taşaltı mevkilerinde sürücüler dikkatli ve yavaş seyretti.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

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