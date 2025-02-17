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        AK Parti Düzce İl Başkanlığında 8. Olağan Büyük Kongre öncesi basın toplantısı

        AK Parti Düzce İl Başkanlığında 8. Olağan Büyük Kongre öncesi basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:33
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        AK Parti Düzce İl Başkanlığında 8. Olağan Büyük Kongre öncesi basın toplantısı
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        AK Parti Düzce İl Başkanlığında 8. Olağan Büyük Kongre öncesi basın toplantısı düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 23 Şubat'ta "Adında AK, Işığında İstikbal" mottosuyla düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde il binasında düzenlenen basın toplantısında, il ve ilçe kongrelerini coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını, büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Şengüloğlu, "Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye’mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık." ifadelerini kullandı.

        8. Büyük Olağan Kongre'de kullanılacak "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganının, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttığını belirten Şengüloğlu, "Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir." diye konuştu.

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