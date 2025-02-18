Düzce'de kargo aracıyla çarpışan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Akçakoca istikametine seyreden M.G. idaresindeki 67 YC 971 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 35 CEH 609 plakalı kargo kamyonu çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.G, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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