Bolu Dağı'nda iki tankerin çarpıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde iki akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede ulaşımı aksattı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde iki akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede ulaşımı aksattı.
T.G. idaresindeki 34 CYU 533 plakalı akaryakıt yüklü tır, kara yolunun İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen boş tankerle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarlı kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Öte yandan, dün başlayan kar, bölgede zaman zaman tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. Yolda özellikle tır ve kamyonların kayarak kaza yapması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün hava şartları nedeniyle aldığı yasaklama kararına uymayan ağır tonajlı araçlar ise polis ekiplerince en yakın dinlenme tesisi ya da park alanlarına yönlendiriliyor.
Polis, kış lastiği olmayan diğer araçların güzergaha geçişine izin vermiyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.