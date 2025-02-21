Bolu Dağı'nda iki tankerin çarpıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu

Polis, kış lastiği olmayan diğer araçların güzergaha geçişine izin vermiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün hava şartları nedeniyle aldığı yasaklama kararına uymayan ağır tonajlı araçlar ise polis ekiplerince en yakın dinlenme tesisi ya da park alanlarına yönlendiriliyor.

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