Düzce merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 404 mermi, 6 av tüfek fişeği, 27 cep telefonu, 1 masa üzeri ve 2 dizüstü bilgisayar, verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazlarıyla pos cihazı ele geçirilmişti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24'ü Düzce'de olmak üzere 4 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmış, 27 zanlı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 zanlının ise firari olduğu öğrenildi.

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