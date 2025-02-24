Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

        Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında Düzce merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 zanlının ise firari olduğu öğrenildi.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24'ü Düzce'de olmak üzere 4 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmış, 27 zanlı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

        Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 404 mermi, 6 av tüfek fişeği, 27 cep telefonu, 1 masa üzeri ve 2 dizüstü bilgisayar, verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazlarıyla pos cihazı ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kişiyi silahla vurdu! Restorandakiler rehin!
        Bir kişiyi silahla vurdu! Restorandakiler rehin!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Vali Aslan, okul servisinde öğrencilerle kar ve soğuk hava kritiği yaptı
        Vali Aslan, okul servisinde öğrencilerle kar ve soğuk hava kritiği yaptı
        Karaman'da 4 bin dönüme kurulacak GES'in panelleri Düzce'de üretiliyor
        Karaman'da 4 bin dönüme kurulacak GES'in panelleri Düzce'de üretiliyor
        Kuş cenneti Efteni Gölü'nde kış manzaraları oluştu
        Kuş cenneti Efteni Gölü'nde kış manzaraları oluştu
        Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu...
        Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu...
        Gelinlikçiler, kardan gelin ve damat yapıp, düğün müziğiyle eğlendi
        Gelinlikçiler, kardan gelin ve damat yapıp, düğün müziğiyle eğlendi
        Ölü yunus sahile vurdu
        Ölü yunus sahile vurdu