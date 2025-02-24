Düzce merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında Düzce merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 zanlının ise firari olduğu öğrenildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24'ü Düzce'de olmak üzere 4 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmış, 27 zanlı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.
Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 404 mermi, 6 av tüfek fişeği, 27 cep telefonu, 1 masa üzeri ve 2 dizüstü bilgisayar, verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazlarıyla pos cihazı ele geçirilmişti.
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