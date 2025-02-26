Düzce'den kısa kısa

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi (DÜ) Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından organize edilen "Valimiz Öğrencilerle Buluşuyor" söyleşisine katıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Söyleşide meslek hayatından söz ederek konuşmasına başlayan Vali Aslan, Kaymakamlık, Mülkiye Müfettişliği, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Valilik gibi birçok yurt içi ve yurt dışı görev icra ettiğini belirterek eğitim, vizyon, tecrübe ve hayatın, kendisini mülki idare amirliği mesleğine yönlendirdiğini kaydetti.

İşin özünün sevgi olduğuna dikkati çeken Aslan, yaptığı işi ve hizmet ettiği insanları sevmenin en büyük motivasyon olduğunun altını çizdi.

Vali Aslan, öğrencilere okuma, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olma, kariyerinde başarılı olan kişilerle sohbet etme tavsiyesinde bulundu.

- Gölyaka'da kaymakam ve muhtarlar istişare toplantısı düzenledi

Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gölyaka Muhtarlar Derneğinin organize ettiği toplantıda, muhtarları dinleyen Kaymakam Bircan, taleplerle ilgili gerekli birimlerle görüşeceğini dile getirdi.

Dernek başkanı Haluk Atile'nin organize ettiği programa, muhtarlar yoğun katılım sağladı.

- Düzce'de Halk Ekmek büfelerinde ramazan pidesi 22,5 liradan satılacak

Düzce'de belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek büfelerinde, ramazan pidesi 22,5 liradan satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 noktada hizmet veren büfelerde, 370 gram pide 22,5 liradan, 700 gram susamlı yumurtalı pide 45 liradan satışa sunulacak.

- Zabıtadan fırınlara ramazan öncesi denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekmeklerin gramajı, çalışanların hijyen belgeleri ve iş yerinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı incelendi.