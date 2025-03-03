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        Okulun yakınında bulunan "Picasso", resim atölyesindeki derslere renk katıyor

        AHMET ÇELİK - Düzce'de resim öğretmeninin okul çevresinde bulduktan sonra öğrencileriyle bakım ve beslenmesini üstlendiği cins kedi, resim atölyesinin ayrılmaz parçası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:49
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        Okulun yakınında bulunan "Picasso", resim atölyesindeki derslere renk katıyor
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        AHMET ÇELİK - Düzce'de resim öğretmeninin okul çevresinde bulduktan sonra öğrencileriyle bakım ve beslenmesini üstlendiği cins kedi, resim atölyesinin ayrılmaz parçası haline geldi.

        Cemil Meriç Anadolu Lisesi resim öğretmeni Pınar Yardımcı, okul civarında başıboş gezen kediye rastladı. Yardımcı, veterinere götürdüğü kedinin, aşırı soğuk ve sıcak havalara karşı dirençsiz yapısı nedeniyle ev kedisi olarak bilinen "British Shorthair" cinsi olduğunu öğrendi.

        Üzerinde çipi bulunmadığı için sahibi tespit edilemeyen kedi için veteriner aracılığıyla kayıp ilanı veren Yardımcı, dışarıda kalmasının riskli olacağını düşünerek hayvanı resim atölyesine getirdi.

        Sakin ve insancıl yapısıyla ders ortamına hemen uyum sağlayan kedi, zamanla resim atölyesinde ders işleyen öğrencilerin arasında gezinerek sınıfın maskotu haline geldi. Yardımcı'nın "Picasso" adını verdiği kedinin yemek ve su ihtiyacı, öğretmen ve öğrencileri tarafından atölyede ona ayrılan bölümde karşılanıyor.

        - Resim atölyesinde bakıldığı için "Picasso" ismi seçildi

        Yardımcı, AA muhabirine, kedinin bulunma sürecini anlatarak, "Okula geldiğimde bahçede bir kedi gördüm, tek başına dolaşıyordu. Çok da kibar bir kediye benziyordu. Üzüldüm, dışarıda tek başına var olamayacağını düşündüm. Sonra atölyeye getirdim ve ona küçük bir yer ayarladım." dedi.

        Atölyede kediyle beraber ders işlemeye başladıklarını dile getiren Yardımcı, "Tabii kedinin bir sağlık sorunu var mı, sahibi var mı, evden mi kaçtı diye veterinere götürdük. Orada bir takım kontroller yapıldı, kedinin sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı. Veteriner aracılığıyla kayıp ilanı da verdik. Ardından burada ona bir yer yaptık, onunla beraber ders işliyoruz, masalarda geziyor, maskotumuz oldu resmen." diye konuştu.

        Yardımcı, resim atölyesinde baktıkları kedinin ismini de buna uygun seçtiklerine değinerek, "Resim öğretmeni olduğum için, bu kedinin isminin resmi temsil etmesi gerektiğine inandım, o yüzden adını 'Picasso' koydum. Kedimiz erkek zaten, çok da yakıştığını düşündüm." ifadesini kullandı.

        "Picasso" sayesinde resim derslerinin daha keyifli ve eğlenceli hale geldiğini belirten lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Çelik de "Aslında ders daha iyi işlenmeye başlandı kedi sayesinde. Resim yaparken kediyle oynamak terapi gibi geliyor." dedi.

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