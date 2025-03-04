Düzce, AB ülkelerine iki ayda 5 bin 422 ton iç fındık sattı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ve şubat aylarında toplam 5 bin 422 ton iç fındık ihraç edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-şubat aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 20 bin 142 ton iç fındığın ihracatının gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta ise 3 bin 6 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına nisan ayında başlanacağı kaydedildi.