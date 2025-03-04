Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce'de toprağa verildi

Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarpmış, kazada sürücü ile eşi Yonca Güngör ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralanmıştı.

Doğum için İstanbul'a giden ve dün Düzce'ye dönüş yolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybeden mühendis Selman Güngör (33) ve eşi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Yonca Haymana Güngör'ün (33) cenazeleri, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.