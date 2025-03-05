Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı; sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
DÜZCE'de kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan minibüste sıkışıp yaralanan sürücü Tunahan Kılıç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
DÜZCE’de kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpan minibüste sıkışıp yaralanan sürücü Tunahan Kılıç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Tunahan Kılıç yönetimindeki 81 ADT 644 plakalı yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Hikmet Bekar yönetimindeki 81 ADP 820 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Tunahan Kılıç yaralandı. Kılıç, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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