Düzce'de tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi
Düzce'de ağaçlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki muay thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş'in cenazesi toprağa verildi.
Düzce'de ağaçlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki muay thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş'in cenazesi toprağa verildi.
Keleş için Aydınpınar köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına, Keleş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Selçuk Aslan, Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay ve vatandaşlar katıldı.
Dün, Aydınpınar köyünde ağaçlık alanda bir çocuğun hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, vücudunda tüfek saçmasına ait izler tespit edilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü muay thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş'in (14) yaşamını yitirdiğini belirlemiş, bölgede 1 av tüfeği bulunmuştu. İkisi çocuk 3 kişinin ifadelerine başvurulmuştu.
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