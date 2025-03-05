Düzce'de tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Dün, Aydınpınar köyünde ağaçlık alanda bir çocuğun hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, vücudunda tüfek saçmasına ait izler tespit edilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü muay thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş'in (14) yaşamını yitirdiğini belirlemiş, bölgede 1 av tüfeği bulunmuştu. İkisi çocuk 3 kişinin ifadelerine başvurulmuştu.

Cenaze namazına, Keleş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Selçuk Aslan, Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay ve vatandaşlar katıldı.

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