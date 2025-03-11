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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:37
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Zanlıdan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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