Düzce'den kısa kısa

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Cahit Zarifoğlu Yurdu'nda öğrencilerle sahur yaptı.

Samimi atmosferde geçen buluşmada, gençler düşüncelerini paylaştı.

- Düzce Adalet Sarayı personeli iftarda bir araya geldi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliye personeli için Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, cumhuriyet savcıları, hakimler, yazı işleri müdürleri, adliye personeli ve aileleri katıldı.