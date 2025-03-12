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        Düzce'den kısa kısa

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:42
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        Düzce'den kısa kısa
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Cahit Zarifoğlu Yurdu'nda öğrencilerle sahur yaptı.

        Samimi atmosferde geçen buluşmada, gençler düşüncelerini paylaştı.

        - Düzce Adalet Sarayı personeli iftarda bir araya geldi

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliye personeli için Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, cumhuriyet savcıları, hakimler, yazı işleri müdürleri, adliye personeli ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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