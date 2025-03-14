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        Düzce Valisi Aslan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:45
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        Düzce Valisi Aslan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mesajında, toplumun gelişmesi ve refahı için kaliteli sağlık sisteminin önemine değinen Aslan, "Ülkemizde, devletimiz ve Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde hayata geçirilen modern hastaneler ve sağlık hizmetleri, değerli sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarıyla bir araya gelerek ülkemizi sağlık alanında önemli konuma taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Vali Aslan, devletin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, insan hayatının kıymetini her zaman en üst düzeyde tutmaktadır. Onlar, bir canı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmakla müsavi olduğunu bildikleri için, gündüz ve gece fark etmeksizin fedakarca çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarımızın değerli hizmetleri için içten minnet duymaktayız."

        Aslan, 1919'da İstanbul'da, mekteb-i tıbbiye öğrencilerinin vatanperver davranışlarını saygıyla yad ettiğini anlatarak, mesajında "İnsani değerleri her zaman önde tutan, çetin şartlarda bile özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu gelecek diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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