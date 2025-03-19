Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor

Türk Kızılay, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı Gazze'de yaraları sarmak için çalışma yürütüyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'de yaşananları "asrın en büyük felaketi" olarak nitelendiren Yılmaz, uluslararası insancıl hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı dönemin daha önce yaşanmadığını söyledi.

Sürecin başından itibaren Kızılay olarak insani yardım koridorunun açık tutulması bilinciyle hareket ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu dönemi belki üçe ayırmak gerekiyor. 7 Ekim'den mayısın başına kadar olan süreç; kısıtlı, kesinlikle yeterli olmayan şekilde yardımların girebildiği dönem. Sonrasında mayısın başı ve ateşkese kadar olan durum; tamamen insani yardımların en azından kapılardan girişinin yasaklandığı, sadece ticari yolların aktif olduğu dönem. Sonrasında da maalesef tekrar kapanma, kapıların kapanması ve dün akşam itibarıyla da hiçbirimizin asla kabullenemeyeceği, 'Artık ateşkes oldu ve barışa doğru gidiyoruz.' dediğimiz noktada, çocuk, kadın demeden insanların bombalandığı ve 300'ün üzerinde insanın kaybolduğu günü tekrar yaşadık."

Yılmaz, Gazze'nin insanın mantığıyla çok kolay açıklayamadığı, duygusuyla asla kabullenemediği günlerden geçtiğini dile getirerek, "Türk Kızılay olarak bu süreçte her zaman uluslararası insancıl hukuka uyum çağrısı yaptık. Bu anlamda Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyindeki üyelere de mektuplar gönderdik. Yeri geldi Kızıl Haç Federasyonunun uluslararası kongresinde de bu çağrıyı yineledik ama doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir şekilde kabullenilemeyecek ihlaller hala devam ediyor." diye konuştu.

İnsani yardımın ulaşması noktasında önemli görevler yerine getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu söylediğimiz dönemin ilk kısmında Mısır'a giderek Mısır'da Refah Kapısı üzerinden yardımların girebildiği, en azından akmasa da damladığı bir dönemi geçirdik. Bu dönemde AFAD'ımızla Türkiye'nin iyilik gemilerini koordine ettik. Bazen uçaklarla, bazen gemilerle her kim ne yardım göndermek istiyorsa bütün STK'lar, Türk milleti bir araya geldik. Kimin gönderdiğine, kimin yardımı olduğuna bakmaksızın oraya bir damla ne götürebilirizin derdine düştük." ifadelerini kullandı.