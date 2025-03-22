Düzce'de belediye personeline enerji verimliliği eğitimi verildi

Düzce Belediyesince personele yönelik enerji verimliliği ve tasarrufu konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimde, elektrik mühendisi Ahmet Dokumuş, enerji tasarrufu yöntemleri ve çevre dostu uygulamalara dair önemli bilgiler sundu.

Enerji tüketiminin azaltılmasına ve çevre dostu uygulamalara değinen Dokumuş, belediye çalışanlarının günlük yaşamda enerji tasarrufunu nasıl sağlayabilecekleri konusunda bilgiler aktardı.

Enerji verimliliğinin yalnızca faturaları düşürmekle kalmayıp çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak için de önem taşıdığını vurgulayan Dokumuş, "Elektrik tasarrufu hem bireysel faydalar hem de çevresel katkılar sağlayarak sürdürülebilir yaşam için önemli adımdır." ifadesini kullandı.

Düzce Belediyesinin enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarından da bahseden Dokumuş, 15 Temmuz Parkı'nda yapılan LED sokak aydınlatması dönüşümünün, enerji verimliliğini artırarak parkın aydınlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü kaydetti.