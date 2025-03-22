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        Düzce'de belediye personeline enerji verimliliği eğitimi verildi

        Düzce Belediyesince personele yönelik enerji verimliliği ve tasarrufu konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:14
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        Düzce'de belediye personeline enerji verimliliği eğitimi verildi
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        Düzce Belediyesince personele yönelik enerji verimliliği ve tasarrufu konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimde, elektrik mühendisi Ahmet Dokumuş, enerji tasarrufu yöntemleri ve çevre dostu uygulamalara dair önemli bilgiler sundu.

        Enerji tüketiminin azaltılmasına ve çevre dostu uygulamalara değinen Dokumuş, belediye çalışanlarının günlük yaşamda enerji tasarrufunu nasıl sağlayabilecekleri konusunda bilgiler aktardı.

        Enerji verimliliğinin yalnızca faturaları düşürmekle kalmayıp çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak için de önem taşıdığını vurgulayan Dokumuş, "Elektrik tasarrufu hem bireysel faydalar hem de çevresel katkılar sağlayarak sürdürülebilir yaşam için önemli adımdır." ifadesini kullandı.

        Düzce Belediyesinin enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarından da bahseden Dokumuş, 15 Temmuz Parkı'nda yapılan LED sokak aydınlatması dönüşümünün, enerji verimliliğini artırarak parkın aydınlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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