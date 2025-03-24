AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Düzce'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "(Nevruz) Hunlar'dan Göktürkler'e, Selçuklular'dan Osmanlı Devleti'ne, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar büyük coşkuyla kutlanmış, milli birliğimizi taçlandıran böyle bir gün uzun zaman kutlama programlarına dahil edilmemişti. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden ülkemizin milli birlik unsuru zemini olarak artık Türk milletinin hafızalarına yerleşmiştir." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve programlara katılmak için Düzce'ye gelen Zorlu, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde tüm il ve ilçelerde ortaya koyacakları duruşun büyük anlam taşıdığını belirten Zorlu, bu sebeple kentteki partililerle bir arada olmanın kendisini gururlandırdığını söyledi.

Zorlu, AK Parti'nin ilerleyen vizyonu ve hedeflerinin artık çok daha büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluğumuz sadece Türkiye'de değil, benim de görev alanım içerisindeki bütün Türk dünyası açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde 21 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen nevruz, yani 'yeni gün' kutlama programı bir ilki teşkil etmektedir. Tarihi süreç içerisinde Hunlar'dan Göktürkler'e, Selçuklular'dan Osmanlı Devleti'ne, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar büyük coşkuyla kutlanmış, milli birliğimizi taçlandıran böyle bir gün uzun zaman kutlama programlarına dahil edilmemişti. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden ülkemizin milli birlik unsuru zemini olarak artık Türk milletinin hafızalarına yerleşmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, nevruzun resmi bayram günü olarak kutlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli girişimlerin yapılması konusundaki teklifini ortaya koyduğunu dile getiren Zorlu, "Biz de inşallah önümüzdeki günlerde grup yönetimimizle görüşerek bunun hayata geçirilmesini sağlayacağız." dedi.

Zorlu, tüm Türk devletlerinin bugünü ortak bayram günü, kutlama günü olarak geleceğe taşımasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayındaki gayri resmi liderler zirvesinde teklif edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü gibi nevruz da bu 8 Türk devletinin bir arada resmi biçimde kutladığı gün haline getirilecek çünkü bu ülkelerle başta ulaştırma, enerji, ekonomi alanındaki pek çok işbirliği alanlarımızın sosyal ve kültürel bağlamda da geliştirilmesi ve bir araya getirilmesinin hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde biz 200 milyonu aşkın olan Türk Devletleri Teşkilatındaki nüfus sistemimizle, demografimizin gücüyle artık dünyada yeni söz ve yeni geleceğe vizyon ortaya koyan liderliği de aslında oluşturmuş olacağız. Önümüzdeki yıllarda daha da ete kemiğe büründürerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı planlıyoruz." - "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" Zorlu, konuşmasının ardından beraberindeki AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililerle Bahçeşehir bölgesindeki haneleri ziyaret etti. Zorlu'nun Kalıcı Konutlar 5. Bölgede ziyarette bulunduğu 68 yaşındaki Yadigar Derdiyok, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında yaşanan taşkınlıklara üzüldüğünü belirterek, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, dualarım sizinle. Sürekli haberleri izliyorum. Allah polisimizi, askerimizi korusun. Allah bunları yaşatanları kahretsin, başımıza getirmesin. Haksızlığa hiç tahammülüm yok. Ölüme gideceğimi bilsem doğrudan şaşmam. Babaannem anlatırdı; darı ekmeği yemişler zamanında. Çocukları camilerde okutmazlarmış. Müslüman ülkede yaşıyoruz, torunum, çocuklarım tekrar o günleri yaşamasın." ifadelerini kullandı. Zorlu, ailelerle sohbet ettikten sonra Düzce Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti. Burada çiçeklerle karşılanan Zorlu, AK Parti hükümetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm Türk dünyasının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.