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        Özel sporcu Şehriye Naz Koncalıoğlu'nun Dünya Kış Oyunları şampiyonluğu gururu

        ÖMER ÜRER - Öğretmeninin yönlendirmesiyle kayak sporuna başlayan 17 yaşındaki hafif mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı bulunan Şehriye Naz Koncalıoğlu, 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:38
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        Özel sporcu Şehriye Naz Koncalıoğlu'nun Dünya Kış Oyunları şampiyonluğu gururu
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        ÖMER ÜRER - Öğretmeninin yönlendirmesiyle kayak sporuna başlayan 17 yaşındaki hafif mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı bulunan Şehriye Naz Koncalıoğlu, 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Eğitim gördüğü Düzce Özel Eğitim Meslek Okulunda beden eğitimi öğretmeni Belkıs Avcı tarafından 3 yıl önce kayak sporuna yönlendirilen Şehriye Naz Koncalıoğlu, Türkiye'deki organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

        Azmi ve çalışkanlığı sayesinde milli formayı giymeye hak kazanan Şehriye Naz, son olarak 8-15 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenen 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda Alp disiplini branşında altın madalya kazandı.

        Dünya Kış Oyunları'nda madalya kazanmanın gururunu yaşayan Şehriye Naz, başarılarına yenilerini eklemek için öğretmeniyle çalışmalarına devam ediyor.

        - "Altın madalya için çalıştım"

        Şehriye Naz Koncalıoğlu, AA muhabirine, organizasyon öncesi hırslandığını belirterek, altın madalya kazanmak için çalıştığını söyledi.

        Organizasyon boyunca heyecan yaşadığını dile getiren Şehriye Naz, "Altın madalya kazanıp öğretmenimin yüzünü kara çıkarmayacağım diyerek mücadele ettim. Birinci olarak hocamı gururlandırmak istedim ve başardım. Birinci olup Türkiye'ye dönmek çok gurur verici." diye konuştu.

        Şehriye Naz Koncalıoğlu, spora devam edeceğini ifade ederek, yeni başarılar için çalışacağını kaydetti.

        - "Disiplin ve gayreti onu buralara getirdi"

        Beden eğitimi öğretmeni Belkıs Avcı ise Şehriye Naz Koncalıoğlu'nun 3 yılda başarı gösterdiğini ve kendini geliştirdiğini anlattı.

        Özel sporcular arasından seçilerek İtalya'ya gitmeye hak kazanan Şehriye Naz'ın başarısıyla kendilerini gururlandırdığını belirten Avcı, "Okulumuzda 3 yıl önce 5 sporcumuzla spora başladık. Diğer sporcularımız farklı nedenlerle sporu bıraktı fakat Naz bırakmadı, azimle devam etti. Kayak sporuna ilgisi onu buralara getirdi." ifadelerini kullandı.

        Avcı, Şehriye Naz'ın gayretli ve disiplinli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Disiplin ve gayreti onu buralara getirdi. Bu başarısı bizi hiç şaşırtmadı. Ona sonuna kadar güveniyordum, güvenimi boşa çıkarmadı. Elinden gelen her şeyi yapıp çabasını gösterdi. 'Altın madalyayı alacağım.' dedi, sonunda da başarıya ulaştı. Kendisine çok inanıyor. Biz de ona çok güveniyoruz. Yeteneklerinin farkında ve bunu doğru kullanıyor. Birçok branşta aslında becerisi var. Naz bizi bırakmazsa biz onu asla bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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