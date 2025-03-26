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        Düzce'de depremde hasar gören cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan cami, kamu kurumları ve vatandaşların desteğiyle yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:08
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        Düzce'de depremde hasar gören cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan cami, kamu kurumları ve vatandaşların desteğiyle yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

        Depremde hasar gören merkeze bağlı Sinirci köyü Hatıplar Camisi, gerekli incelemelerin ardından ibadete uygun bulunmayarak yıkımına karar verildi.

        Yaklaşık 1 asırlık olduğu değerlendirilen cami, özgün mimarisine uygun şekilde kamu kurumları ve vatandaşların katkılarıyla yeniden inşa edilerek Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar programıyla ibadete açıldı.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, beraberindeki protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla ibadete açılan camide ilk namaz kılındı.

        Köy muhtarı Muzaffer Demirel, desteklerinden dolayı Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve İl Özel idaresi yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür etti.

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