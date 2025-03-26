Düzce'de depremde hasar gören cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

Köy muhtarı Muzaffer Demirel, desteklerinden dolayı Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve İl Özel idaresi yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür etti.

Yaklaşık 1 asırlık olduğu değerlendirilen cami, özgün mimarisine uygun şekilde kamu kurumları ve vatandaşların katkılarıyla yeniden inşa edilerek Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar programıyla ibadete açıldı.

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