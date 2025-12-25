Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlarla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

        Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:27
        Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlarla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı
        Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde yer alan ve yapay zekayla kamuoyunda tanınmış kişilerce yaptığı izlenimi verilen yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık olayının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda G.A. (41), A.A. (32), K.O. (29), S.G. (21) ve A.Ç. (46) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

        Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka hesapları, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 25 milyon lira tutarında para giriş çıkış işlemi tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

