Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlarla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka hesapları, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 25 milyon lira tutarında para giriş çıkış işlemi tespit edildi.

İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda G.A. (41), A.A. (32), K.O. (29), S.G. (21) ve A.Ç. (46) gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde yer alan ve yapay zekayla kamuoyunda tanınmış kişilerce yaptığı izlenimi verilen yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık olayının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

