        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın sezon finali, Düzce'de gerçekleştirilecek

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağı, yarın Düzce'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:05
        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın sezon finali, Düzce'de gerçekleştirilecek
        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağı, yarın Düzce'de başlayacak.

        TOSFED'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baja Prusias, Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü tarafından 26-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcu mücadele edecek.

        Valilik Meydanı'nda yarın start seremonisiyle başlayacak yarışta ekipler, iki gün boyunca toplam uzunluğu 251 kilometre olan 4 özel etap geçecek.

        Organizasyon, Gölyaka'da yer alan 76,47 kilometrelik "Üç Göller" etabı 27 Aralık Cumartesi günü, 48,15 kilometrelik "Son Baja" etabın ise 28 Aralık Pazar günü ikişer kez geçilmesinin ardından Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

