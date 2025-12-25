Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

E.K'dan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 bin 694 uyuşturucu hap, 28 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçildi.

Düzce'de 2 bin 694 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.