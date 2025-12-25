Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

        Düzce'de 2 bin 694 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 00:53 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:57
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Kültür Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaparken yakalanan E.B. ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 bin 694 uyuşturucu hap, 28 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçildi.

        E.K'dan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

