Düzce'de ayakkabısının tabanında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

İstanbul'dan uyuşturucu sevk edileceği yönündeki duyum üzerine dün Kaynaşlı'daki bir dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yakalanan E.A'nın üst aramasında, giydiği ayakkabının tabanlığına gizlenmiş ve peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

