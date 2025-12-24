Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de ayakkabısının tabanında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki bir dinlenme tesisinde ayakkabısının tabanında peçeteye emdirilerek gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 24.12.2025 - 16:42
        Düzce'de ayakkabısının tabanında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki bir dinlenme tesisinde ayakkabısının tabanında peçeteye emdirilerek gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, otoyolun Kaynaşlı ilçesi sınırlarında kalan dinlenme tesisinde gözaltına alınan E.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İstanbul'dan uyuşturucu sevk edileceği yönündeki duyum üzerine dün Kaynaşlı'daki bir dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yakalanan E.A'nın üst aramasında, giydiği ayakkabının tabanlığına gizlenmiş ve peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

