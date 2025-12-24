Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, M.E.K'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiğini tespit etti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, otogar istikametinden otoyola bağlanan araçları durdurarak arama yaptı.

        Aramada, 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi.

        İş yerinin deposunda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 152 fişek bulundu.

        Olayla bağlantılı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Çilimli'de eğitim ve spor için güç birliği protokolü
        Çilimli'de eğitim ve spor için güç birliği protokolü
        Yolcu otobüsünde binlerce silah parçası ele geçirildi: 6 gözaltı Düzce'de 2...
        Yolcu otobüsünde binlerce silah parçası ele geçirildi: 6 gözaltı Düzce'de 2...
        Ödülünü Cumhurbaşkanın elinden aldı
        Ödülünü Cumhurbaşkanın elinden aldı
        Mitoloji ve Açık Atölye Sergisi-2 sanatseverleri bekliyor
        Mitoloji ve Açık Atölye Sergisi-2 sanatseverleri bekliyor
        Düzce'de yıl boyunca uyuşturucu satan 184 kişi tutuklandı
        Düzce'de yıl boyunca uyuşturucu satan 184 kişi tutuklandı
        Yılbaşı tedbirleri için toplandılar
        Yılbaşı tedbirleri için toplandılar