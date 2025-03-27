Düzce'de denizde aranan kişi camide bulundu

Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekiplerince, karadan, havadan ve sudan çalışma yürütüldü.

İlçeye bağlı Çayağzı plajında dün öğle saatlerinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve sahilde kıyafetleri bulunan Tunç Denizgöçer için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denize girdikten sonra bir daha çıkmadığı değerlendirilerek aranan kişi, 3 kilometre uzaklıktaki camide bitkin halde bulundu.

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