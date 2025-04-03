Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce kesiminde Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Hafif yağış geçişlerinin de görüldüğü bölgede polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

        Öte yandan, Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da sis hakim oldu.

        Görüş mesafesinin azaldığı Çiçekpınar, Tepeköy, Şifalısu ve Kurtsuyu mevkilerinde sürücüler yavaş ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor!

        Benzer Haberler

        Antik tiyatro baharın gelişiyle renklendi
        Antik tiyatro baharın gelişiyle renklendi
        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        'Bayramda bana iş çıkarmayın' pankartıyla D-100'e çıktı; sürücüleri uyardı
        'Bayramda bana iş çıkarmayın' pankartıyla D-100'e çıktı; sürücüleri uyardı
        Resim tutkunu otizmli genç 100'e yakın eser ortaya çıkardı
        Resim tutkunu otizmli genç 100'e yakın eser ortaya çıkardı
        Düzce'de "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi
        Düzce'de "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi
        Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor
        Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor