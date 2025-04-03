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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:44
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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki Gümüşova rampaları mevkisinde, K.A idaresindeki 34 HZL 68 plakalı otomobil, M.D. yönetimindeki 34 GDT 795 plakalı otomobil, A.M.S'nin kullandığı 26 AGT 704 plakalı otomobil ve N.K. idaresindeki 34 BY 4042 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada A.A, S.Y. ve D.U. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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