Düzce'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki Gümüşova rampaları mevkisinde, K.A idaresindeki 34 HZL 68 plakalı otomobil, M.D. yönetimindeki 34 GDT 795 plakalı otomobil, A.M.S'nin kullandığı 26 AGT 704 plakalı otomobil ve N.K. idaresindeki 34 BY 4042 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada A.A, S.Y. ve D.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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