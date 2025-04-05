Düzce'de çıkan yangında 2 katlı apartman kullanılamaz hale geldi
Düzce'de klima motorunun alev almasıyla başlayan yangında 2 katlı binada ağır hasar oluştu.
Düzce'de klima motorunun alev almasıyla başlayan yangında 2 katlı binada ağır hasar oluştu.
Nusrettin Mahallesi General Kazım Sokak'taki 2 katlı binanın zemin katındaki marketin klima motoru alev aldı.
Alevler, dış cephesinin büyük kısmı plastikten oluşan binayı kısa sürede sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.
Bu arada Düzce Valisi Selçuk Aslan, yangının çıktığı yapıda incelemelerde bulundu, bina sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.