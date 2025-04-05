Düzce'de çıkan yangında 2 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

Bu arada Düzce Valisi Selçuk Aslan, yangının çıktığı yapıda incelemelerde bulundu, bina sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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