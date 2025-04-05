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        Düzce'de çıkan yangında 2 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de klima motorunun alev almasıyla başlayan yangında 2 katlı binada ağır hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:28
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        Düzce'de çıkan yangında 2 katlı apartman kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'de klima motorunun alev almasıyla başlayan yangında 2 katlı binada ağır hasar oluştu.

        Nusrettin Mahallesi General Kazım Sokak'taki 2 katlı binanın zemin katındaki marketin klima motoru alev aldı.

        Alevler, dış cephesinin büyük kısmı plastikten oluşan binayı kısa sürede sardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

        Bu arada Düzce Valisi Selçuk Aslan, yangının çıktığı yapıda incelemelerde bulundu, bina sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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