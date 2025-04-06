AK Parti Düzce Milletvekili Keşir'den yangında zarar gören bina sakinlerine ziyaret

Binanın sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Rabb'im beterinden korusun." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, 2 katlı binada ağır hasara yol açan yangının çıktığı mahalleyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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