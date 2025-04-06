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        AK Parti Düzce Milletvekili Keşir'den yangında zarar gören bina sakinlerine ziyaret

        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, 2 katlı binada ağır hasara yol açan yangının çıktığı mahalleyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:17
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        AK Parti Düzce Milletvekili Keşir'den yangında zarar gören bina sakinlerine ziyaret
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        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, 2 katlı binada ağır hasara yol açan yangının çıktığı mahalleyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Keşir, Nusrettin Mahallesi General Kazım Sokak'taki söz konusu apartmanın bulunduğu bölgede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Binanın sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Rabb'im beterinden korusun." ifadesini kullandı.

        Nusrettin Mahallesi General Kazım Sokak'ta dün 2 katlı binanın zemin katındaki marketin klima motoru alev alması sonucu dış cephesinin büyük kısmı plastikten oluşan bina kullanılamaz hale gelmişti.

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