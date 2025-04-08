Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Mahallenin kedisi "Kirli" uzman ellerde sağlığına kavuşacak

        Düzce'de mahalle sakinlerinin sahip çıktığı yaralı kedi, belediyenin bakımevindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahallenin kedisi "Kirli" uzman ellerde sağlığına kavuşacak
        ABONE OL

        Düzce'de mahalle sakinlerinin sahip çıktığı yaralı kedi, belediyenin bakımevindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına dönecek.

        Karaca Mahallesi'nde hırçın tavırlarıyla bilinen ve mahalle sakinleri tarafından "Kirli" ismi verilen kedinin yaralı olduğu bilgisini alan Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi ekipleri, hayvanı yakalamak için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 15 gün boyunca ekiplerden kaçmayı başaran Kirli, 3 ekibin koordineli çalışmasıyla yakalanarak bakımevine götürüldü.

        Burada veterinerler tarafından bakıma alınan Kirli ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kedi, uzman ellerde sağlığına kavuşacak.

        - "İyileştikten sonra mahalledeki vatandaşlara teslim edeceğiz"

        Bakımevi çalışanı Orkut Ceylan, AA muhabirine, kedinin yakalanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bayağı uğraştırdı bizi. Etrafa saldırıyordu, arkadaşlarımız getirdi, tedavisi yapıldı." dedi.

        Veteriner hekim Betül Koca da kedinin "acil durum" olarak bakımevine getirildiğini ve hemen tedavi altına alındığını anlatarak, "Boynunun altında derin lezyonlar oluşmuştu. Teslim aldık, muayenesi ve bakımları yapıldı." diye konuştu.

        Kedinin yaşlı ve huysuz olduğunu aktaran Koca, "Vücut ısısı çok düşüktü. Uzun zamandır enfeksiyonla mücadele ettiği için vücuda enfeksiyon yayılması olmuş muhtemelen. Burada tedavisi yapıldı, yapılan tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. İyileştikten sonra da mahalledeki vatandaşlara teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Anadolu Otoyolu'nda makas atan tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda makas atan tır ulaşımı aksattı
        Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" sunumu yapıldı
        Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" sunumu yapıldı
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele ve asayiş çalışmaları sürüyor
        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele ve asayiş çalışmaları sürüyor
        Pendik'teki trafik kazasında ölen 3 kişi Düzce'de defnedildi
        Pendik'teki trafik kazasında ölen 3 kişi Düzce'de defnedildi