Mahallenin kedisi "Kirli" uzman ellerde sağlığına kavuşacak

Düzce'de mahalle sakinlerinin sahip çıktığı yaralı kedi, belediyenin bakımevindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına dönecek.

Karaca Mahallesi'nde hırçın tavırlarıyla bilinen ve mahalle sakinleri tarafından "Kirli" ismi verilen kedinin yaralı olduğu bilgisini alan Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi ekipleri, hayvanı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 15 gün boyunca ekiplerden kaçmayı başaran Kirli, 3 ekibin koordineli çalışmasıyla yakalanarak bakımevine götürüldü.

Burada veterinerler tarafından bakıma alınan Kirli ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kedi, uzman ellerde sağlığına kavuşacak.

- "İyileştikten sonra mahalledeki vatandaşlara teslim edeceğiz"

Bakımevi çalışanı Orkut Ceylan, AA muhabirine, kedinin yakalanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bayağı uğraştırdı bizi. Etrafa saldırıyordu, arkadaşlarımız getirdi, tedavisi yapıldı." dedi.

Veteriner hekim Betül Koca da kedinin "acil durum" olarak bakımevine getirildiğini ve hemen tedavi altına alındığını anlatarak, "Boynunun altında derin lezyonlar oluşmuştu. Teslim aldık, muayenesi ve bakımları yapıldı." diye konuştu.