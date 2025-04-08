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        Düzce'den AB ülkelerine ilk çeyrekte 8 bin 374 ton fındık ihraç edildi

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 8 bin 374 ton iç fındık satışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:40
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        Düzce'den AB ülkelerine ilk çeyrekte 8 bin 374 ton fındık ihraç edildi
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        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 8 bin 374 ton iç fındık satışı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan ve tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mart aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, kentten geçen yıl 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6 ve martta 2 bin 952 ton olmak üzere toplam 8 bin 374 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı ifade edilerek, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başlayacağı bilgisine yer verildi.

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