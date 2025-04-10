Düzce'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Düzce'de Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder anıta çelenk sundu.

Ergüder, teşkilatın iki asra yakın maziye sahip olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, suçla mücadelede edindiği bilgi, deneyim, kullandığı araç gereç ve en üst teknolojiyle büyük başarılara imza atan teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın huzur ve güven kapısı olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Daha sonra Düzce Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı.

Törene, il protokolü ve emniyet mensupları katıldı.