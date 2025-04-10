Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Topçular köyü mevkisinde durdurulan otomobildeki Ö.B, E.A ve S.D'nin üzerinde ve araçta arama yapıldı.
Aramada, S.D'nin üzerinde 300 sentetik ecza hapı bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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