Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Emre, Türk Polis Teşkilatının 180. yılını kutladı

Tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Emre, "Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Emre, mesajında, Türk Polis Teşkilatının, 180 yıldır hukukun üstünlüğünü ve kamu düzenini korumak adına fedakarca görev yapan milletin güven ve huzurunun teminatı olan köklü bir kurum olduğunu belirtti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 7-13 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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