Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
U.T. idaresindeki 34 KHF 025 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Düzce gişeleri önünde seyreden A.Y. hakimiyetindeki 19 ADV 984 plakalı tıra çarptı.
Tırın kasa bölümün altına giren otomobildeki U.T olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan U.T, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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