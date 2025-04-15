Düzce'de sitenin sosyal tesisinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Darıyeri Bakacak köyünde villaların bulunduğu bir siteye ait sosyal tesisin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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