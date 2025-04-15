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        Düzce'de sitenin sosyal tesisinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki bir sitenin sosyal tesisinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:04
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        Düzce'de sitenin sosyal tesisinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki bir sitenin sosyal tesisinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Darıyeri Bakacak köyünde villaların bulunduğu bir siteye ait sosyal tesisin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark ederek alevlere müdahale etmeye çalışan İ.G'nin vücudunda yanıklar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketinin ekipleri sevk edildi.

        İ.G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, sosyal tesiste hasar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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